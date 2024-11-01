Combiné au harnais DreamWear, le masque nasal DreamWear est le plus vendu de Philips Respironics. L’administration d’air se faisant au sommet de la tête, les patients peuvent changer librement de position durant leur sommeil. Les utilisateurs indiquent qu’avec le masque nasal DreamWear, ils en oublieraient presque qu’ils en portent un¹.
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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Administration d’air par le sommet de la tête
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Administration d’air par le sommet de la tête
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Administration d’air par le sommet de la tête
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Administration d’air par le sommet de la tête
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Administration d’air par le sommet de la tête
DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
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Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
¹ Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation. Essai sur les préférences patient en 2019 (n = 81) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient : ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson
²RedDot Award, 2016, 2018 (red-dot.org) et iF Product Design Award, 2016, 2018 (ifdesign.com)
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