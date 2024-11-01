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Philips Respironics DreamWear Nasal Cushion

Coussin nasal situé sous le nez

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Combiné au harnais DreamWear, le masque nasal DreamWear est le plus vendu de Philips Respironics. L’administration d’air se faisant au sommet de la tête, les patients peuvent changer librement de position durant leur sommeil. Les utilisateurs indiquent qu’avec le masque nasal DreamWear, ils en oublieraient presque qu’ils en portent un¹.

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Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
  • Administration d’air par le sommet de la tête
  • Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque
  • Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit
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Administration d’air par le sommet de la tête

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.
Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².

Conçu pour faire oublier aux utilisateurs qu’ils portent un masque

Le masque nasal DreamWear permet d’éviter les marques rouges, les sensations de gêne ou les irritations au niveau de l’arête nasale. Il s’est vu décerner deux prix Red Dot et iF pour récompenser l’excellence du produit en matière de design et d’innovation².
Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.

Un très bon choix pour ceux qui changent de position pendant la nuit

Depuis près de 10 ans, DreamWear ne cesse d’innover avec sa gamme de masques.
  • ¹ Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation. Essai sur les préférences patient en 2019 (n = 81) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient : ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson
  • ²RedDot Award, 2016, 2018 (red-dot.org) et iF Product Design Award, 2016, 2018 (ifdesign.com)

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