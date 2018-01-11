La conception unique du masque DreamWear permet trois options de coussin – nasal, narinaire et naso-buccal – pour permettre aux patients de choisir l’interface qui leur convient le mieux. Conçu pour offrir une liberté de mouvement pendant le sommeil, les patients qui utilisent DreamWear ont l’impression de ne pas porter de masque¹⁻³.
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