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DreamWear mask system

Masque avec différentes tailles de coussins

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La conception unique du masque DreamWear permet trois options de coussin – nasal, narinaire et naso-buccal – pour permettre aux patients de choisir l’interface qui leur convient le mieux. Conçu pour offrir une liberté de mouvement pendant le sommeil, les patients qui utilisent DreamWear ont l’impression de ne pas porter de masque¹⁻³.

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Caractéristiques
Administration d’air par le sommet de la tête

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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  • Administration d’air par le sommet de la tête
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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Administration d’air par le sommet de la tête

DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

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DreamWear est un très bon choix pour les patients qui préfèrent que le circuit d’air se trouve sur le sommet de la tête et hors de leur champ de vision.

Documentation

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  • ¹Analyse des données au bout de 30 jours d’utilisation dans le cadre de l’essai sur les préférences patient en 2015 (n = 98) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp et ResMed P10. Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation dans le cadre de l’essai sur les préférences patient en 2019 (n = 81) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient : ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson 2
  • ²Analyse des données au bout de 30 jours d’utilisation dans le cadre de l’essai sur les préférences patient en 2017 (n = 80) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient : Resmed Swift FX et P10, F&P Opus et Pilairo, et Philips Nuance et Nuance Pro. Analyse des données au bout de 10 jours d’utilisation dans le cadre de l’essai sur les préférences patient en 2019 (n = 72) parrainé par Philips. Les masques prescrits incluaient : ResMed Airfit P10, Swift Fx, Philips Nuance / Nuance Pro, F&P Brevida, Opus et Pilairo
  • ³Analyse des données de l’essai sur les préférences patient d’août 2017 (n = 85). Les masques prescrits incluaient : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus.​
  • ⁴Le masque évite tout contact direct avec l’arête nasale ou les narines.

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