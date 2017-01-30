Ons Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie stelt u in staat om zowel routinematige als complexe interventies met gemak en vertrouwen uit te voeren, dankzij een unieke gebruikerservaring. De geavanceerde mogelijkheden, in combinatie met de innovatieve systeemgeometrie, ondersteunen een verbeterde workflow, waardoor u de efficiëntie van uw cathlab kunt optimaliseren en superieure zorg kunt bieden aan uw patiënten.

