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Azurion

Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie

Azurion verenigt uitstekende prestaties met superieure zorg

Ons Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie stelt u in staat om zowel routinematige als complexe interventies met gemak en vertrouwen uit te voeren, dankzij een unieke gebruikerservaring. De geavanceerde mogelijkheden, in combinatie met de innovatieve systeemgeometrie, ondersteunen een verbeterde workflow, waardoor u de efficiëntie van uw cathlab kunt optimaliseren en superieure zorg kunt bieden aan uw patiënten.

Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie

Azurion biplane, ons meest flexibele systeem ooit

Het nieuwe Azurion biplane-systeem voor beeldgeleide therapie is ontworpen voor consistente en efficiënte interventies. Met dit toekomstbestendige platform kunt u uitstekende zorg leveren en uw diensten in de loop der tijd uitbreiden¹. 

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Producten

  •  
    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 5 with 12'' flat detector. This high performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.

    722227
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    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Elevate your vascular capabilities with the Azurion 3 with 15'' flat detector. Your interventional teams benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse neuro, endovascular, oncology and cardiac procedures. Take the next step in improving care and managing costs. Seamlessly control all relevant applications from a single touch screen at tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.

    NCVD002
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    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 7 with 12'' flat detector. This high-performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.

    NCVD003
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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry-leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen a tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.

    NCVD005
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    Azurion 7 M20 with FlexArm

    Azurion 7 M20 with FlexArm  

    The Philips Azurion with FlexArm is designed to give you more freedom in your interventional and surgical environment. Its flexible ceiling-mounted design adapts to your workflow, supporting a wide variety of room layouts and procedures within a single suite. By working around you, Philips Azurion with FlexArm helps you advance your suite performance and deliver superior care.

    NCVD207
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    Azurion 5 M20

    Azurion 5 M20  

    Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry- leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen at tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.

    722228
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Welk product is geschikt voor u?

Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

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Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 met FlexArm

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Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

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Montageopties

Vloermontage

Plafondmontage

Vloer-/plafondmontage

Detectorafmetingen

12-inch vlakke detector

20-inch vlakke detector

20-inch vlakke detector op de frontale boog, 15-inch vlakke detector op de laterale boog

Vlakconfiguratie

Monoplane

Monoplane 

Biplane

Belangrijkste voordelen

  • Standaard servicecontract dat het Azurion-systeem voorziet van doorlopende kernsoftware-upgrades, software-updates om bugs te verhelpen, en veiligheids- en cyberbeveiligingsupdates.

  • Standaard servicecontract dat het Azurion-systeem voorziet van doorlopende kernsoftware-upgrades, software-updates om bugs te verhelpen, en veiligheids- en cyberbeveiligingsupdates.

  • Standaard servicecontract dat het Azurion-systeem voorziet van doorlopende kernsoftware-upgrades, software-updates om bugs te verhelpen, en veiligheids- en cyberbeveiligingsupdates.

  • Standaard navigatietools

  • Standaard en geavanceerde navigatietools

  • Standaard en geavanceerde navigatietools

  • Essentiële klinische pakketten

  • Essentiële, geavanceerde en premium klinische pakketten

  • Essentiële, geavanceerde en premium klinische pakketten

  • Geschikt voor interventiecardiologie

  • Geschikt voor een hybride ruimte

  • Geschikt voor interventionele neurovasculaire en hybride procedures

  • Beeldvorming met hoge resolutie en een groot bereik. U kunt de aortaklep en een aanzienlijk gedeelte van de aortaboog of de gehele coronaire vaatboom in één weergave visualiseren.

  • Kan worden geïntegreerd met operatietafels van derden (Baxter en Getinge)

  • Dekking van het volledige lichaam

  • Een unieke boog waarmee u de lies kunt bereiken zonder te herpositioneren

  • Frontale boog met een bewegingsbereik van 270 graden

  • Toegang aan het hoofdeinde is mogelijk wanneer de frontale boog op 135 graden is gepositioneerd.

  • Off-center beeldvorming langs beide zijden van de tafel

  • Naadloos schakelen tussen 2D- en 3D-beeldvorming doordat de laterale boog veilig en snel kan worden stilgezet

Kenmerken

Illustratie van een duurzaam gereviseerd apparaat

Alle taken aan de tafelzijde beheren

Interventiekamers werken aan uiteenlopende casussen, wat de integratie van meerdere bronnen noodzakelijk maakt. Efficiënt werken is nu belangrijker dan ooit. Met de Philips Azurion Workspace heeft u alle functies en toepassingen op één plek in een gemakkelijk aanpasbare omgeving.

Profiteer van ervaring

Beeldvormingstechnologie met lage dosis en hoge kwaliteit

ClarityIQ-technologie levert helder beeld voor verschillende klinische interventies. Het zorgt voor een uitstekend beeld met lage röntgendoses voor patiënten van alle maten. Tot nu toe zijn er onderzoeken gedaan met meer dan 19.000 patiënten over de ClarityIQ-technologie. Hieruit blijkt dat het gebruik van röntgenstraling aanzienlijk lager is in verschillende medische gebieden, zowel voor patiënten als zorgverleners.

Meer informatie
Azurion-systeem voor beeldgeleide therapie

Houd uw technologie up-to-date met Technology Maximizer

Het servicecontract³ is standaard inbegrepen bij elk Azurion-systeem en geeft u recht op software-upgrades, training bij nieuwe softwarefuncties en vervanging van computerhardware ter ondersteuning van software-upgrades. 

Dotterbehandeling met beeldgeleid Azurion 7 C20-therapiesysteem

Verantwoord en duurzaam ondernemen

Als een bedrijf dat duurzaam ondernemen belangrijk vindt, willen we onze klanten helpen om verantwoorde keuzes te maken. We bieden oplossingen die zowel de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren als de impact op het milieu verminderen. Het Azurion-platform is ontworpen met ons EcoDesign-proces en levert goede milieuprestaties. De belangrijkste voordelen zijn het lagere gewicht en de verbeterde energie-efficiëntie.

Galerij met afbeeldingen

  • Weergave schakelen

Ondersteunende technologieën

  • Smart CT

    SmartCT

    Oplossing voor 3D-visualisatie en metingen

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    Hemo met IntelliVue

    Hemo met IntelliVue X3

    Verbeter de workflow in de interventiekamer

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    EchoNavigator

    EchoNavigator

    Fusietool voor live echo's en röntgenbeelden

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  • HeartNavigator

    HeartNavigator

    Inzichtelijke planning en begeleiding voor interventies bij aangeboren hartafwijkingen

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    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Duidelijk zien, vol vertrouwen leiden

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    Control Room Workspace

    Azurion Control Room Workspace

    Eenvoudig toegang tot video's dankzij naadloze connectiviteit. De slimme lay-out beheert en toont tot 20 externe videobronnen op zes 27-inch monitoren. Dit houdt de werkomgeving overzichtelijk en vereenvoudigt de workflow.

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    Documentatie

    Brochures
    Productbrochure Philips Azurion 3 (15.15MB)
    Productbrochure Philips Azurion 5 (15.21MB)
    Productbrochure Philips Azurion 7 (15.28MB)
    Productbrochure Philips Azurion 7M20 met FlexArm (10.85MB)
    Productbrochure Philips Azurion-regelsystemen (6.73MB)

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    Voetnoten
     

    [1] Azurion R3.0 is nog niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Philips-contact.

    [2] Resultaten zijn specifiek van toepassing op de instelling waar ze zijn behaald en weerspiegelen de haalbare resultaten bij andere instellingen mogelijk niet. 

    [3] Het contract heeft een duur van 1 jaar (garantie) plus 4 jaar Technology Maximizer Essential.

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    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
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