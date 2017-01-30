Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 5 with 12'' flat detector. This high performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.
Elevate your vascular capabilities with the Azurion 3 with 15'' flat detector. Your interventional teams benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse neuro, endovascular, oncology and cardiac procedures. Take the next step in improving care and managing costs. Seamlessly control all relevant applications from a single touch screen at tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.
Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 7 with 12'' flat detector. This high-performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.
Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry-leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen a tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.
The Philips Azurion with FlexArm is designed to give you more freedom in your interventional and surgical environment. Its flexible ceiling-mounted design adapts to your workflow, supporting a wide variety of room layouts and procedures within a single suite. By working around you, Philips Azurion with FlexArm helps you advance your suite performance and deliver superior care.
Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry- leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen at tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 met FlexArm
Azurion 7 B20/15
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Vloermontage
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Plafondmontage
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Vloer-/plafondmontage
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Detectorafmetingen
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12-inch vlakke detector
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20-inch vlakke detector
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20-inch vlakke detector op de frontale boog, 15-inch vlakke detector op de laterale boog
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Vlakconfiguratie
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Monoplane
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Monoplane
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Biplane
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Belangrijkste voordelen
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Interventiekamers werken aan uiteenlopende casussen, wat de integratie van meerdere bronnen noodzakelijk maakt. Efficiënt werken is nu belangrijker dan ooit. Met de Philips Azurion Workspace heeft u alle functies en toepassingen op één plek in een gemakkelijk aanpasbare omgeving.
ClarityIQ-technologie levert helder beeld voor verschillende klinische interventies. Het zorgt voor een uitstekend beeld met lage röntgendoses voor patiënten van alle maten. Tot nu toe zijn er onderzoeken gedaan met meer dan 19.000 patiënten over de ClarityIQ-technologie. Hieruit blijkt dat het gebruik van röntgenstraling aanzienlijk lager is in verschillende medische gebieden, zowel voor patiënten als zorgverleners.
Het servicecontract³ is standaard inbegrepen bij elk Azurion-systeem en geeft u recht op software-upgrades, training bij nieuwe softwarefuncties en vervanging van computerhardware ter ondersteuning van software-upgrades.
Als een bedrijf dat duurzaam ondernemen belangrijk vindt, willen we onze klanten helpen om verantwoorde keuzes te maken. We bieden oplossingen die zowel de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren als de impact op het milieu verminderen. Het Azurion-platform is ontworpen met ons EcoDesign-proces en levert goede milieuprestaties. De belangrijkste voordelen zijn het lagere gewicht en de verbeterde energie-efficiëntie.
Oplossing voor 3D-visualisatie en metingen
Verbeter de workflow in de interventiekamer
Fusietool voor live echo's en röntgenbeelden
Inzichtelijke planning en begeleiding voor interventies bij aangeboren hartafwijkingen
Duidelijk zien, vol vertrouwen leiden
Eenvoudig toegang tot video's dankzij naadloze connectiviteit. De slimme lay-out beheert en toont tot 20 externe videobronnen op zes 27-inch monitoren. Dit houdt de werkomgeving overzichtelijk en vereenvoudigt de workflow.
We gaan graag met je in gesprek.
Hoe kunnen we je helpen?
[1] Azurion R3.0 is nog niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Philips-contact. [2] Resultaten zijn specifiek van toepassing op de instelling waar ze zijn behaald en weerspiegelen de haalbare resultaten bij andere instellingen mogelijk niet. [3] Het contract heeft een duur van 1 jaar (garantie) plus 4 jaar Technology Maximizer Essential.
[1] Azurion R3.0 is nog niet overal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Philips-contact.
[2] Resultaten zijn specifiek van toepassing op de instelling waar ze zijn behaald en weerspiegelen de haalbare resultaten bij andere instellingen mogelijk niet.
[3] Het contract heeft een duur van 1 jaar (garantie) plus 4 jaar Technology Maximizer Essential.
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