Azurion

Système d’imagerie interventionnelle Azurion

Allier performances et meilleure prise en charge grâce à la solution Azurion

Notre système d’imagerie interventionnelle Azurion vous permet d’effectuer une large gamme de procédures interventionnelles, qu’elles soient de routine ou complexes, avec facilité et fiabilité, tout en offrant une expérience utilisateur remarquable. Les fonctionnalités avancées intégrées à une géométrie de système innovante vous aident à améliorer le flux de travail, ce qui optimise les performances de vos équipements et améliore la prise en charge de vos patients.

Système d’imagerie interventionnelle Azurion

Système Azurion biplan, notre système le plus flexible jamais conçu

Philips Azurion, le nouveau système d’imagerie interventionnelle biplan, est conçu pour vous aider à réaliser des procédures avec plus de cohérence et d’efficacité. Cette plateforme évolutive assure une prise en charge de qualité et contribue à développer votre offre de soins au fil du temps.¹ 

Regarder la vidéo

Gamme de produits

  •  
    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plat 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur cohérente, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.

  •  
    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Améliorez vos capacités en matière d’imagerie vasculaire avec l’Azurion 3 et son capteur plat 15”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité exceptionnelles lors des diverses procédures neurologiques, endovasculaires, oncologiques et cardiaques. Passez à l’étape suivante en améliorant la prise en charge et en maîtrisant vos coûts. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

  •  
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

  •  
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.

  •  
    Azurion 5 M20

    Azurion 5 M20  

    Améliorez vos capacités interventionnelles avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plat 20”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité optimales lors des diverses procédures vasculaires et cardiaques. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une utilisation homogène, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.

  •  
    Azurion 7 B12/12

    Azurion 7 B12/12  

    Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux détecteurs de 12” (22 x 22 cm). Cette plateforme d’imagerie interventionnelle nouvelle génération vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.

  0

Quel produit convient à vos besoins ?

Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 avec FlexArm

Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

Options de montage

Fixation au sol

Fixation au plafond

Fixation au sol/plafond

Taille du capteur

Capteur plan 12"

Capteur plan 20"

Capteur plan 20" sur le statif frontal, capteur plan 15" sur le statif latéral

Type de plan

Monoplan

Monoplan 

Biplan

Principaux avantages

  • Contrat de service standard qui permet au système Azurion de bénéficier d’une mise à jour continue du logiciel de base, d’une mise à jour du logiciel pour corriger les bogues et de mises à jour en matière de sécurité et de cybersécurité

  • Contrat de service standard qui permet au système Azurion de bénéficier d’une mise à jour continue du logiciel de base, d’une mise à jour du logiciel pour corriger les bogues et de mises à jour en matière de sécurité et de cybersécurité

  • Contrat de service standard qui permet au système Azurion de bénéficier d’une mise à jour continue du logiciel de base, d’une mise à jour du logiciel pour corriger les bogues et de mises à jour en matière de sécurité et de cybersécurité

  • Outils de navigation de base

  • Outils de navigation de base et avancés

  • Outils de navigation de base et avancés

  • Progiciels cliniques essentiels

  • Progiciels cliniques essentiels, avancés et haut de gamme

  • Progiciels cliniques essentiels, avancés et haut de gamme

  • Adapté aux procédures de cardiologie interventionnelle

  • Adapté à une salle hybride

  • Adapté aux procédures interventionnelles neurovasculaires et hybrides

  • Imagerie haute résolution sur un large champ d’acquisition. Vous pouvez visualiser la valve aortique et une partie importante de la crosse aortique ou l’arbre coronaire entier dans une seule vue.

  • S’intègre aux tables chirurgicales tierces (Baxter et Getinge)

  • Couverture du corps entier

  • Un support unique qui permet d’atteindre la fosse iliaque sans repositionnement

  • Statif frontal avec plage de mouvement de 270 degrés

  • Accès côté tête en option avec positionnement du statif frontal à 135 degrés

  • Imagerie décentrée des deux côtés de la table

  • Le déplacement sécurisé et rapide en position parking du statif latéral permet de basculer facilement entre l’acquisition d’images 2D et 3D

Caractéristiques

Nouvelle illustration du développement durable

Contrôle des tâches depuis la table

Les salles de radiologie interventionnelle permettent de traiter un large éventail de cas, nécessitant l’intégration d’informations de sources multiples. Il est donc plus important que jamais de travailler aussi efficacement que possible. Avec l’espace de travail Philips Azurion, vous êtes connecté à toutes les modalités et applications dans un environnement personnalisable.

Cadeau d’expérience

Imagerie de qualité et à faible dose

La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour une large gamme de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.

Système d’imagerie interventionnelle Azurion

Technologie à jour avec Technology Maximizer

Le contrat de service³ est inclus par défaut dans chaque système Azurion et vous donne droit aux mises à jour logicielles de base, à la formation sur les nouvelles fonctionnalités logicielles et au remplacement du matériel informatique pour prendre en charge les mises à jour logicielles.

Procédure d’ICP avec le système d’imagerie interventionnelle Azurion 7 C20

Une démarche responsable et durable

En tant qu’entreprise engagée dans une démarche de développement durable, nous souhaitons accompagner nos clients dans leurs projets éco-responsables. Nous proposons des solutions qui améliorent la santé et le bien-être des personnes tout en réduisant l’impact sur l’environnement. La plateforme Azurion est le résultat de notre processus EcoDesign et offre d’importantes améliorations environnementales. Les principaux avantages de la conception actuelle sont la réduction du poids et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Technologies dynamiques

  • Smart CT

    SmartCT

    Solution de visualisation et de mesure 3D

    Hemo avec IntelliVue

    Hemo with IntelliVue X3

    Améliore le processus de travail dans la salle de radiologie interventionnelle

    EchoNavigator

    EchoNavigator

    Outils de fusion des images échographiques et radiologiques en temps réel

  • HeartNavigator

    HeartNavigator

    Planification et guidage approfondis pour les procédures associées à une cardiopathie structurelle 

    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Voir clairement pour guider en toute confiance

    Control Room Workspace

    Azurion Control Room Workspace

    Accédez facilement aux sources vidéo grâce à une connectivité simplifiée. La disposition avancée vous permet d’accéder et de contrôler jusqu’à 20 sources vidéo externes sur six moniteurs 27" afin de réduire considérablement l’encombrement et de simplifier le flux de travail.

    Voir ce produit

    Documentation

    Brochures
    Brochure produit Philips Azurion 3 (15.15MB)
    Brochure produit Philips Azurion 5 (15.21MB)
    Brochure produit Philips Azurion 7 (15.28MB)
    Brochure produit Philips Azurion 7M20 avec FlexArm (10.85MB)
    Brochure produit Philips Azurion Workspaces (6.73MB)

    Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes

    Dites-nous comment vous aider

    1
    Sélectionnez votre centre d'intérêt
    2
    Détails du contact

    Notes de bas de page
     

    [1] Azurion R3.0 n’est pas encore autorisé sur tous les marchés. Veuillez consulter votre ingénieur commercial pour plus d’informations

    [2] Les résultats sont propres à l’établissement où ils ont été obtenus et peuvent différer de ceux obtenus dans d’autres établissements. 

    [3] Garantie contractuelle d’1 an et programme Technology Maximizer Essential sur 4 ans.

    Clause de non-responsabilité

     

    La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

    Juin 2025

    “La flexibilité du système nous permet d’effectuer facilement des réglages et de travailler en fonction des préférences personnelles du médecin. Nous pouvons préprogrammer ces préférences dans les cartes de procédures (ProcedureCards), et en un clic, le système est prêt à démarrer la procédure en fonction de la méthode de travail préférée du médecin.”

    P. Vernooij, manipulateur radio,

    Hôpital St. Antonius, Utrecht/Nieuwegein, Pays-Bas

    Ce design va véritablement dans le bon sens ; il est très élaboré !”

    Y. Kashima, directeur exécutif et vice-président du Sapporo Heart Center, Japon

    Demandez plus d’informations sur Azurion

    Vous recevrez un e-mail contenant toutes les informations utiles sur Azurion. Le contenu est mis à jour régulièrement. Vous y trouverez des informations telles que :

    • Le lien vers la visite interactive
    • Des vidéos
    • Des livres blancs

    • Des infographies
    • Des témoignages
    • Des brochures

    Dossier d’information Azurion

