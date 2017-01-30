Améliorez vos procédures de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plat 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle haute performance permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une expérience utilisateur cohérente, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Améliorez vos capacités en matière d’imagerie vasculaire avec l’Azurion 3 et son capteur plat 15”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité exceptionnelles lors des diverses procédures neurologiques, endovasculaires, oncologiques et cardiaques. Passez à l’étape suivante en améliorant la prise en charge et en maîtrisant vos coûts. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Améliorez vos capacités interventionnelles avec l’Azurion 5 équipé d’un capteur plat 20”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité optimales lors des diverses procédures vasculaires et cardiaques. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table pour une utilisation homogène, des performances optimales en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Découvrez de nouvelles possibilités pour la cardiologie interventionnelle, la cardiologie pédiatrique ou l’électrophysiologie avec le système biplan Azurion série 7 équipé de deux détecteurs de 12” (22 x 22 cm). Cette plateforme d’imagerie interventionnelle nouvelle génération vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 avec FlexArm
Azurion 7 B20/15
|
|
|
|
|
|
|
Fixation au sol
|
Fixation au plafond
|
Fixation au sol/plafond
|
Taille du capteur
|
|
|
Capteur plan 12"
|
Capteur plan 20"
|
Capteur plan 20" sur le statif frontal, capteur plan 15" sur le statif latéral
|
Type de plan
|
|
|
Monoplan
|
Monoplan
|
Biplan
|
Principaux avantages
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les salles de radiologie interventionnelle permettent de traiter un large éventail de cas, nécessitant l’intégration d’informations de sources multiples. Il est donc plus important que jamais de travailler aussi efficacement que possible. Avec l’espace de travail Philips Azurion, vous êtes connecté à toutes les modalités et applications dans un environnement personnalisable.
La technologie ClarityIQ permet d’obtenir des images de haute qualité pour une large gamme de procédures cliniques. Elle offre une visualisation optimale à faible dose de rayonnement, quelle que soit la corpulence du patient. À ce jour, de nombreuses études cliniques réalisées sur plus de 19 000 patients ont été publiées concernant la technologie ClarityIQ. Elles sont unanimes sur un point : cette technologie implique une diminution significative de la dose, quels que soient les secteurs cliniques, les patients et les opérateurs.
Le contrat de service³ est inclus par défaut dans chaque système Azurion et vous donne droit aux mises à jour logicielles de base, à la formation sur les nouvelles fonctionnalités logicielles et au remplacement du matériel informatique pour prendre en charge les mises à jour logicielles.
En tant qu’entreprise engagée dans une démarche de développement durable, nous souhaitons accompagner nos clients dans leurs projets éco-responsables. Nous proposons des solutions qui améliorent la santé et le bien-être des personnes tout en réduisant l’impact sur l’environnement. La plateforme Azurion est le résultat de notre processus EcoDesign et offre d’importantes améliorations environnementales. Les principaux avantages de la conception actuelle sont la réduction du poids et l’amélioration de l’efficacité énergétique.
Solution de visualisation et de mesure 3D
Améliore le processus de travail dans la salle de radiologie interventionnelle
Outils de fusion des images échographiques et radiologiques en temps réel
Planification et guidage approfondis pour les procédures associées à une cardiopathie structurelle
Voir clairement pour guider en toute confiance
Accédez facilement aux sources vidéo grâce à une connectivité simplifiée. La disposition avancée vous permet d’accéder et de contrôler jusqu’à 20 sources vidéo externes sur six moniteurs 27" afin de réduire considérablement l’encombrement et de simplifier le flux de travail.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
[1] Azurion R3.0 n’est pas encore autorisé sur tous les marchés. Veuillez consulter votre ingénieur commercial pour plus d’informations [2] Les résultats sont propres à l’établissement où ils ont été obtenus et peuvent différer de ceux obtenus dans d’autres établissements. [3] Garantie contractuelle d’1 an et programme Technology Maximizer Essential sur 4 ans.
[1] Azurion R3.0 n’est pas encore autorisé sur tous les marchés. Veuillez consulter votre ingénieur commercial pour plus d’informations
[2] Les résultats sont propres à l’établissement où ils ont été obtenus et peuvent différer de ceux obtenus dans d’autres établissements.
[3] Garantie contractuelle d’1 an et programme Technology Maximizer Essential sur 4 ans.
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2025
La salle interventionnelle Azurion est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV CE0344. Elle est destinée aux procédures diagnostiques et interventionnelles. La salle interventionnelle en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Juin 2025
“La flexibilité du système nous permet d’effectuer facilement des réglages et de travailler en fonction des préférences personnelles du médecin. Nous pouvons préprogrammer ces préférences dans les cartes de procédures (ProcedureCards), et en un clic, le système est prêt à démarrer la procédure en fonction de la méthode de travail préférée du médecin.”
P. Vernooij, manipulateur radio,
Hôpital St. Antonius, Utrecht/Nieuwegein, Pays-Bas
“Ce design va véritablement dans le bon sens ; il est très élaboré !”
Y. Kashima, directeur exécutif et vice-président du Sapporo Heart Center, Japon
Vous recevrez un e-mail contenant toutes les informations utiles sur Azurion. Le contenu est mis à jour régulièrement. Vous y trouverez des informations telles que :
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.