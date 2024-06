20 procent verbetering in verwerkingscapaciteit van patiënten



MRT-Praxis Potsdam was verbaasd over het grote potentieel van de Philips SmartSpeed-technologie. Het zet de toon voor snelle MRI-onderzoeken van hoge kwaliteit in de praktijk. SmartSpeed is een echte game changer voor dit ziekenhuis. De beslissende factor is om nu deze snelheid en deze hoge resolutie te bereiken.