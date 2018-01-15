Philips Ambient Experience is een ontwerpbenadering voor klinische omgevingen met het doel om de patiënt- en medewerkerservaring te verbeteren. Het is gebaseerd op jarenlange onderzoeken en samenwerking en is op 1250 locaties over de gehele wereld geïmplementeerd. Positieve afleidingen voor patiënten door dynamische verlichting, projectie en geluid, alsmede aanbevelingen voor een effectieve workflow voor personeel, opslagvereisten en organisatorische overwegingen in de instelling maken er deel van uit. De portfolio van oplossingen draagt bij aan een positieve, boeiende omgeving die de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Van één ruimte tot een hele afdeling, elke Ambient Experience-ruimte wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Klinische, fysieke, demografische en budgettaire overwegingen spelen een rol bij het realiseren van een unieke en onderscheidende oplossing. De innovatieve toepassing van technologieën biedt zowel patiënten als zorgmedewerkers een aangename ervaring.

De meerwaarde komt tot uiting in hogere patiëntenloyaliteit, positieve mond-tot-mondreclame, meer professionele doorverwijzingen, alsmede een verbeterde workflow en hogere operationele effectiviteit.

