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Senior Director en Lead Partner Benelux - Healthcare Transformation Services, Philips
Healthcare Consultant Benelux markt
Healthcare Consultant Benelux markt
Philips Ambient Experience is een ontwerpbenadering voor klinische omgevingen met het doel om de patiënt- en medewerkerservaring te verbeteren. Het is gebaseerd op jarenlange onderzoeken en samenwerking en is op 1250 locaties over de gehele wereld geïmplementeerd. Positieve afleidingen voor patiënten door dynamische verlichting, projectie en geluid, alsmede aanbevelingen voor een effectieve workflow voor personeel, opslagvereisten en organisatorische overwegingen in de instelling maken er deel van uit. De portfolio van oplossingen draagt bij aan een positieve, boeiende omgeving die de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Van één ruimte tot een hele afdeling, elke Ambient Experience-ruimte wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Klinische, fysieke, demografische en budgettaire overwegingen spelen een rol bij het realiseren van een unieke en onderscheidende oplossing. De innovatieve toepassing van technologieën biedt zowel patiënten als zorgmedewerkers een aangename ervaring. De meerwaarde komt tot uiting in hogere patiëntenloyaliteit, positieve mond-tot-mondreclame, meer professionele doorverwijzingen, alsmede een verbeterde workflow en hogere operationele effectiviteit.
Philips Ambient Experience is een ontwerpbenadering voor klinische omgevingen met het doel om de patiënt- en medewerkerservaring te verbeteren. Het is gebaseerd op jarenlange onderzoeken en samenwerking en is op 1250 locaties over de gehele wereld geïmplementeerd. Positieve afleidingen voor patiënten door dynamische verlichting, projectie en geluid, alsmede aanbevelingen voor een effectieve workflow voor personeel, opslagvereisten en organisatorische overwegingen in de instelling maken er deel van uit. De portfolio van oplossingen draagt bij aan een positieve, boeiende omgeving die de kwaliteit van de zorg ten goede komt.
Van één ruimte tot een hele afdeling, elke Ambient Experience-ruimte wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de klant. Klinische, fysieke, demografische en budgettaire overwegingen spelen een rol bij het realiseren van een unieke en onderscheidende oplossing. De innovatieve toepassing van technologieën biedt zowel patiënten als zorgmedewerkers een aangename ervaring.
De meerwaarde komt tot uiting in hogere patiëntenloyaliteit, positieve mond-tot-mondreclame, meer professionele doorverwijzingen, alsmede een verbeterde workflow en hogere operationele effectiviteit.
Ambient Experience-ontwerpen ondersteunen afdelingen voor radiologie, cardiologie, oncologie, spoedeisende hulp, pediatrische diensten en allerlei andere gebieden. Ze leiden tot betere patiënt- en medewerkerservaringen, en soepel verlopende operationele en klinische processen.
Met een 'verbeterd ontwerp' evalueren wij de klinische omgeving vanuit een holistisch perspectief. Door rekening te houden met de behoeften, gevoelens van hoop, angsten en zorgen van de verschillende betrokkenen (patiënten, artsen en familieleden) kunnen we hun omgeving verbeteren. We gebruiken een bewezen methodologie om de huidige situatie te beoordelen, geven aan welke gebieden we positief kunnen beïnvloeden en doen vervolgens aanbevelingen voor de implementatie. Er worden prioriteiten gesteld die worden vertaald naar ontwerpkenmerken voor het creëren en ontwikkelen van klinische en emotioneel zinvolle omgevingen.
Onze unieke benadering met experience flow mapping is een gestructureerde methodologie die een goed geïnformeerd beeld biedt van de weg die de patiënt aflegt en van de klinische processen, en die een grafische weergave van aandachtspunten en verbeterkansen toont. We brengen alle gegevenspunten en inzichten in kaart om de weg die de patiënt aflegt, te documenteren en deze af te stemmen op de klinische workflows, gebruikte technologie en databronnen zodat de belangrijkste verbeterkansen kunnen worden vastgesteld.
Ambient Experience creëert patiëntvriendelijke omgevingen door architectuur, ontwerp en ondersteunende technologieën met elkaar te integreren. Deze innovatieve mensgerichte oplossing stelt patiënten in staat om thema's en audio voor ruimtes te selecteren, zodat zij de omgeving kunnen personaliseren en een ontspannende, kalmerende sfeer voor zichzelf kunnen creëren. De thema's zijn een belangrijke voorziening van Ambient Experience die de betrokkenheid van patiënten vergroot en hun een prettige afleiding en gevoel van controle biedt.
Lees hier meer over onze Healthcare Transformation Services voor uw organisatie.
Lees hier meer over onze Healthcare Transformation Services voor uw organisatie.
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