La solution Ambient Experience de Philips est une approche de la conception de l’environnement clinique visant à améliorer l’expérience du patient et du personnel. Mise en œuvre dans plus de 1 250 sites dans le monde entier, cette solution est fondée sur des années de recherche et de collaboration en matière de conception, insistant notamment sur l’importance de détourner agréablement l’attention des patients à l’aide d’éclairages, d’images projetées et de sons bien pensés, ainsi que sur des recommandations pour améliorer l’efficacité des processus de travail du personnel, du stockage et des études d’optimisation de l’organisation au sein de l’établissement. Les différentes solutions offertes par Ambient Experience contribuent à créer un environnement qui éveille l’intérêt et améliore la qualité des soins. Que ce soit pour un espace limité ou un service complet, chaque espace Ambient Experience est personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les aspects cliniques, physiques, démographiques et budgétaires permettent de réfléchir à une solution unique qui tient compte des spécificités individuelles. L’utilisation innovante des technologies offre une expérience agréable aux patients comme aux professionnels de santé. La valeur ajoutée se traduit par des patients encore plus fidèles, un bouche à oreille positif, une augmentation des références professionnelles, ainsi qu’un processus de travail amélioré et une efficacité opérationnelle accrue.

