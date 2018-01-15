La solution Ambient Experience de Philips est une approche de la conception de l’environnement clinique visant à améliorer l’expérience du patient et du personnel. Mise en œuvre dans plus de 1 250 sites dans le monde entier, cette solution est fondée sur des années de recherche et de collaboration en matière de conception, insistant notamment sur l’importance de détourner agréablement l’attention des patients à l’aide d’éclairages, d’images projetées et de sons bien pensés, ainsi que sur des recommandations pour améliorer l’efficacité des processus de travail du personnel, du stockage et des études d’optimisation de l’organisation au sein de l’établissement. Les différentes solutions offertes par Ambient Experience contribuent à créer un environnement qui éveille l’intérêt et améliore la qualité des soins. Que ce soit pour un espace limité ou un service complet, chaque espace Ambient Experience est personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les aspects cliniques, physiques, démographiques et budgétaires permettent de réfléchir à une solution unique qui tient compte des spécificités individuelles. L’utilisation innovante des technologies offre une expérience agréable aux patients comme aux professionnels de santé. La valeur ajoutée se traduit par des patients encore plus fidèles, un bouche à oreille positif, une augmentation des références professionnelles, ainsi qu’un processus de travail amélioré et une efficacité opérationnelle accrue.
La solution Ambient Experience de Philips est une approche de la conception de l’environnement clinique visant à améliorer l’expérience du patient et du personnel. Mise en œuvre dans plus de 1 250 sites dans le monde entier, cette solution est fondée sur des années de recherche et de collaboration en matière de conception, insistant notamment sur l’importance de détourner agréablement l’attention des patients à l’aide d’éclairages, d’images projetées et de sons bien pensés, ainsi que sur des recommandations pour améliorer l’efficacité des processus de travail du personnel, du stockage et des études d’optimisation de l’organisation au sein de l’établissement. Les différentes solutions offertes par Ambient Experience contribuent à créer un environnement qui éveille l’intérêt et améliore la qualité des soins.
Que ce soit pour un espace limité ou un service complet, chaque espace Ambient Experience est personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les aspects cliniques, physiques, démographiques et budgétaires permettent de réfléchir à une solution unique qui tient compte des spécificités individuelles. L’utilisation innovante des technologies offre une expérience agréable aux patients comme aux professionnels de santé.
La valeur ajoutée se traduit par des patients encore plus fidèles, un bouche à oreille positif, une augmentation des références professionnelles, ainsi qu’un processus de travail amélioré et une efficacité opérationnelle accrue.
Les solutions Ambient Experience peuvent être utilisées dans les services de radiologie, de cardiologie, d’oncologie, les services des urgences, les services pédiatriques, et dans bien d’autres services, pour enrichir l’expérience du patient et du personnel, et optimiser les processus cliniques et opérationnels.
Suivant la méthode de “conception améliorée”, nous étudions l’environnement clinique dans sa globalité. En définissant les besoins, les espoirs, les craintes et les préoccupations des différentes parties prenantes (patients, cliniciens et membres de la famille), nous réfléchissons à la façon d’améliorer leur environnement. Nous utilisons des méthodologies éprouvées pour évaluer l’état actuel de la situation, identifier les domaines sur lesquels nous pouvons apporter un réel avantage et enfin proposer des recommandations pratiques. Les idées pertinentes sont classées par ordre de priorité et influencent les éléments de conception pour créer et construire des environnements cliniquement et émotionnellement significatifs.
Notre approche unique de la cartographie du flux de patients est une méthodologie structurée qui fournit une vue d’ensemble du parcours du patient et des processus cliniques, et qui permet de démontrer graphiquement les domaines qui posent problème et les possibilités d’amélioration. Nous cartographions tous les points stratégiques et les informations obtenues pour documenter le parcours du patient et le rendre compatible avec les processus cliniques, la technologie utilisée et les sources de données afin de représenter graphiquement les possibilités d’amélioration qui feront une réelle différence.
Ambient Experience crée des ambiances sensorielles adaptées à chaque patient grâce à une architecture, une conception et des technologies dynamiques. Cette solution innovante et centrée sur les personnes permet aux patients de sélectionner des thèmes de salle avec un fond sonore, leur offrant ainsi la possibilité de personnaliser l’environnement et de s’entourer d’une atmosphère relaxante et apaisante. Les thèmes jouent un rôle clé dans la solution Ambient Experience, car ils aident les patients à se sentir impliqués dans l’examen tout en leur apportant une agréable distraction et un sentiment de confiance.
Découvrez ce que nos services de transformation des soins médicaux apportent à votre établissement.
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