Les solutions de gestion de la santé des populations de Philips peuvent aider les fournisseurs, les systèmes, les contribuables et les gouvernements à rationaliser et à optimiser les points d’accès des patients grâce à des outils virtuels conçus autour des protocoles COVID-19 développés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le CDC indique que les adultes plus âgés ainsi que les personnes présentant des pathologie graves sous-jacentes telles que les cardiopathies, le diabète et les pneumopathies ont un risque accru de maladie grave liée eu COVID-191. Nous pouvons vous aider à identifier et évaluer vos populations potentiellement à risque, déployer des plans de sensibilisation et de soins communautaires, et surveiller et éduquer ces populations de patients à distance.

La mise en œuvre de ces évaluations et protocoles de soins pourrait contribuer à réduire le risque d’exposition pour les patients et leur équipe de soins, et pourrait ralentir la propagation de la maladie du COVID-19 en diminuant le nombre de consultations inutiles à l’hôpital ou en personne.