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IntelliVue Centre d’information IntelliVue iX

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Un système de monitorage en temps réel, centralisé et puissant, qui offre un accès facile aux informations et une expérience enrichie, voilà ce qu’est le Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX).

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Caractéristiques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques

Maximisation du potentiel de vos données cliniques

En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.

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Redondance pour maintenir votre système opérationnel
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Redondance pour maintenir votre système opérationnel

Notre modèle de déploiement Enterprise Link a intégré la redondance, ce qui pourrait augmenter le temps de disponibilité. En supprimant les exigences de multidiffusion, en déplaçant la partie acquisition des données de PIC iX vers le centre de données et en activant la virtualisation, nous avons créé un environnement qui permet un monitorage presque ininterrompu de l’unité clinique. Cela permet également de préserver l’envoi de données au DPI en cas d’interruption.

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Une documentation patient exhaustive
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie

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Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.

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Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements

Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements

Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.

Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements

Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.

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Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles

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L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.

Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles

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Solution avancée d’aide à la décision clinique
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge

Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge

Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour vous permettre d’identifier au plus tôt les besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et processus de travail. Alarm Advisor suggère aux cliniciens différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes.

Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge

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Façonner l’innovation clinique
Des analyses détaillées à portée de main

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Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.

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Protégez l’intégrité de votre système
Protection des données sensibles

Protection des données sensibles

Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.

Protection des données sensibles

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Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.

Protection des données sensibles

Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
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  • Maximisation du potentiel de vos données cliniques
  • Redondance pour maintenir votre système opérationnel
  • Une documentation patient exhaustive
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Maximisation du potentiel de vos données cliniques
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Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
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