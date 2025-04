IntelliVue MX100

Le MX100 est un moniteur portable et autonome permettant de surveiller avec flexibilité et fiabilité les patients lors de leurs déplacements, ainsi qu’à leur chevet. Il est compact, léger et offre une vaste gamme évolutive de paramètres cliniques. De plus, cet appareil robuste alimenté par batterie est équipé d’un écran tactile intégré de 15,5 cm (6,1”) et fonctionne comme un smartphone, ce qui facilite son utilisation.

