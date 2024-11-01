Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.