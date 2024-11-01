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IntelliVue MX550

Moniteur patient

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Le moniteur IntelliVue MX550 allie un monitorage performant au chevet du patient et la sécurité d’une batterie de secours. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.

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Caractéristiques
Écran tactile 15” (30 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile 15” (22 cm). Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant
L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.
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Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

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L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.

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Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

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Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX550 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être fusionnés en une représentation unique et claire.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

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Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur patient à part entière, l’IntelliVue MX550 est doté d’une batterie de secours permettant au système de continuer à fonctionner lors d’éventuelles coupures de courant. Grâce à son fonctionnement sur batterie standard, sa poignée intégrée et sa conception robuste, ce moniteur permet de faire face aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier dans les unités de soins intensifs tout en restant pratique.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

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Appareil portable
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  • Écran tactile 15” (30 cm)
  • Ajustement à la lumière ambiante
  • Options de connectivité
  • Solutions cliniques avancées
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Écran tactile 15” (30 cm)
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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

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Options de connectivité
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  • *Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10 la plus récente.

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