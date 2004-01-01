Termes recherchés

FR
NL

Flexible Module Server FMX-4

Baie de modules

Trouver des produits similaires

La baie de modules FMX‑4 comporte 4 logements de modules destinés aux modules de mesure individuels et à l’enregistreur. Le dispositif de montage du Module multi-mesure E20 en option est équipé d’une plaque de montage avec un connecteur SRL permettant de fixer un Module multi-mesure. La baie de modules FMX‑4 est uniquement compatible avec les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850.

Contactez nous
Caractéristiques
Évolutivité

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.
  • Évolutivité
Voir toutes les caractéristiques
Évolutivité

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.

Évolutivité

Connexions supplémentaires possibles : utilisez le connecteur MSL pour ajouter un Module multi-mesure supplémentaire.

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • ≤ 950 g
Dimensions
  • 194 x 139 x 110 mm
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Degré de protection
  • IP21
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • ≤ 950 g
Dimensions
  • 194 x 139 x 110 mm
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Degré de protection
  • IP21
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • ≤ 950 g
Dimensions
  • 194 x 139 x 110 mm
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Degré de protection
  • IP21

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.