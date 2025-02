Fiabilité éprouvée

Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, la gamme de produits IntelliVue est renommée pour sa fiabilité. Son design répond à des recommandations reconnues afin de faciliter les opérations de maintenance de l’IntelliVue MMX. De plus, sa structure modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.