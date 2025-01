IntelliVue MX850 Moniteur de chevet

Le moniteur IntelliVue MX850, avec ses capacités d’affichages multiples et multi-utilisateurs, est destiné à la prise en charge des patients les plus critiques et aux interventions les plus complexes, comme la chirurgie cardiothoracique ou de transplantation. Équipé d’un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et l’iPC (PC intégré, en option), ce moniteur est également conçu avec des fonctions de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.