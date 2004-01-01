Avec l’application Care Assist, les cliniciens disposent de nombreuses fonctionnalités du poste central, ce qui leur permet de visualiser les données en temps réel et d’interagir depuis leur appareil mobile – ceci inclut notamment l’acquittement des alarmes, le début ou l’arrêt de la mesure de la pression non invasive.
Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Plus de mobilité
Notification des événements
Grâce à la fonction Notification événement du PIC iX, qui fonctionne aussi avec l’application Care Assist, votre smartphone devient un outil clinique pouvant recevoir les notifications d’alarmes et d’événements provenant de la solution de monitorage patient Philips, des systèmes d’appel infirmière, des systèmes de laboratoire, etc. Elle fournit le contexte clinique des alarmes pertinentes en transmettant directement sur le smartphone du soignant jusqu’à quatre valeurs numériques et quatre courbes et les données associées des moniteurs patient Philips. Avec Care Assist, les cliniciens appropriés reçoivent les alertes pertinentes et les informations d’alarmes nécessaires pour évaluer rapidement l’état du patient et décider du meilleur traitement. Ils peuvent également modifier les attributions de personnel soignant, communiquer avec les membres de l’équipe, déléguer des patients ou encore escalader certaines tâches pour gérer les processus.
Tonalités personnalisables
En utilisant Care Assist et la Notification des événements, vous bénéficiez d’une interface utilisateur commune, identique à celle des autres systèmes de monitorage Philips. En outre, vous pouvez personnaliser les alertes sonores de vos processus de travail en utilisant les fichiers .wav de votre choix. Ainsi, les services nécessitant des résultats d’analyses rapides (les Urgences, par exemple) peuvent associer un fichier .wav à une enzyme cardiaque critique. Une tonalité spécifique permet donc d’attirer l’attention des soignants sur l’alerte sonore et visuelle et indiquer qu’ils doivent examiner immédiatement ces analyses.
Conformité aux normes CEI relatives aux alarmes
Utilisé avec Notification événement, Care Assist est conforme aux normes CEI relatives aux alarmes (60601-1-8:2020). Les alarmes sont donc transmises conformément à ces normes sur les appareils Android approuvés par Philips. En fonction de la configuration, le système peut également être conforme aux normes relatives aux systèmes DAS (Distributed Alarm System, systèmes d’alarmes répartis) et aux systèmes CDAS (Distributed Alarm System with Operator Confirmation, systèmes d’alarmes répartis avec confirmation de l’opérateur). En cas de déconnexion dans le système de monitorage, les systèmes DAS/CDAS affichent une notification technique à chaque point de contact du système d’alarme. Veuillez noter que les systèmes DAS/CDAS sont uniquement pris en charge par la version Android de l’application Care Assist.
Visibilité à distance de l’état des patients
Care Assist permet aux cliniciens d’afficher les paramètres vitaux en direct, y compris les paramètres et données de courbes, et de consulter rétrospectivement les données d’alarmes et de courbes sur les appareils mobiles supportés. Il s’associe aux moniteurs IntelliVue et à ceux d’autres constructeurs pour offrir un accès à distance aux informations patient les plus récentes. Care Assist facilite non seulement la consultation des données, mais aussi l’interaction avec les moniteurs Philips et le PIC iX. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, de mesurer, annoter et exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients.
Notification des événements
Grâce à la fonction Notification événement du PIC iX, qui fonctionne aussi avec l’application Care Assist, votre smartphone devient un outil clinique pouvant recevoir les notifications d’alarmes et d’événements provenant de la solution de monitorage patient Philips, des systèmes d’appel infirmière, des systèmes de laboratoire, etc. Elle fournit le contexte clinique des alarmes pertinentes en transmettant directement sur le smartphone du soignant jusqu’à quatre valeurs numériques et quatre courbes et les données associées des moniteurs patient Philips. Avec Care Assist, les cliniciens appropriés reçoivent les alertes pertinentes et les informations d’alarmes nécessaires pour évaluer rapidement l’état du patient et décider du meilleur traitement. Ils peuvent également modifier les attributions de personnel soignant, communiquer avec les membres de l’équipe, déléguer des patients ou encore escalader certaines tâches pour gérer les processus.
Tonalités personnalisables
En utilisant Care Assist et la Notification des événements, vous bénéficiez d’une interface utilisateur commune, identique à celle des autres systèmes de monitorage Philips. En outre, vous pouvez personnaliser les alertes sonores de vos processus de travail en utilisant les fichiers .wav de votre choix. Ainsi, les services nécessitant des résultats d’analyses rapides (les Urgences, par exemple) peuvent associer un fichier .wav à une enzyme cardiaque critique. Une tonalité spécifique permet donc d’attirer l’attention des soignants sur l’alerte sonore et visuelle et indiquer qu’ils doivent examiner immédiatement ces analyses.
Conformité aux normes CEI relatives aux alarmes
Utilisé avec Notification événement, Care Assist est conforme aux normes CEI relatives aux alarmes (60601-1-8:2020). Les alarmes sont donc transmises conformément à ces normes sur les appareils Android approuvés par Philips. En fonction de la configuration, le système peut également être conforme aux normes relatives aux systèmes DAS (Distributed Alarm System, systèmes d’alarmes répartis) et aux systèmes CDAS (Distributed Alarm System with Operator Confirmation, systèmes d’alarmes répartis avec confirmation de l’opérateur). En cas de déconnexion dans le système de monitorage, les systèmes DAS/CDAS affichent une notification technique à chaque point de contact du système d’alarme. Veuillez noter que les systèmes DAS/CDAS sont uniquement pris en charge par la version Android de l’application Care Assist.
Visibilité à distance de l’état des patients
Care Assist permet aux cliniciens d’afficher les paramètres vitaux en direct, y compris les paramètres et données de courbes, et de consulter rétrospectivement les données d’alarmes et de courbes sur les appareils mobiles supportés. Il s’associe aux moniteurs IntelliVue et à ceux d’autres constructeurs pour offrir un accès à distance aux informations patient les plus récentes. Care Assist facilite non seulement la consultation des données, mais aussi l’interaction avec les moniteurs Philips et le PIC iX. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, de mesurer, annoter et exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients.
