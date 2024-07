IntelliVue MX750 Moniteur de chevet

L’IntelliVue MX750 est le moniteur patient le plus performant de la gamme IntelliVue en termes de soins intensifs. Il couvre un grand nombre de cas cliniques et d’applications dans le domaine des soins intensifs et de l’anesthésie. Offrant un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et le PC intégré (en option), ce moniteur intègre également des caractéristiques de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.