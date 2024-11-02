ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair
  • Un son parfaitement clair

Arrêté

Casque True Wireless

TAT1108WT/00

3.4
| (9) Avis
Un son parfaitement clair
Un son impeccable pour votre musique et vos appels téléphoniques. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 6 mm, pour un son riche et des basses puissantes, et d'un micro avec IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.
Voir tous les avantages

Un son parfaitement clair

  • Des appels clairs

  • HP 6 mm pour des basses puissantes

  • Conception ergonomique confortable

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Aucun souci : jusqu'à 15 h d'autonomie avec le boîtier

Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.

Haut-parleurs 6 mm sur mesure pour un son exceptionnel et des basses puissantes

Des sons fidèlement restitués. Ce casque bénéficie d'une conception sur mesure et de haut-parleurs dynamiques de 6 mm, pour une écoute authentique. La grande puissance des haut-parleurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais la moindre note.

Micro avec IA pour des appels limpides

Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

9

Avis

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Avantages

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Contre

Charge lente des écouteurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT Casque True Wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Avantages

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT True wireless koptelefoons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Avantages

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Contre

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT True wireless koptelefoons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAT1108WT True wireless koptelefoons

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.