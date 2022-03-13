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Arrêté
TAH5205BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Léger
Pliage compact
Jusqu'à 29 h d'autonomie
Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
2.4
sur 6
29
Avis
Roronoa lucky
13/03/2022
France
Ewcellent rapport qualité prix
J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.
Avantages
Résistance puissance autonomie
Contre
Trop gros
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205BK Casque sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205BK Casque sans fil
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Avantages
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Contre
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Employé Philips
Acheteur vérifié
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Avantages
handig & goed quality
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Les fonctions disponibles varient en fonction du modèle de téléphone portable.
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.