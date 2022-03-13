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  • Des basses qui en imposent
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Arrêté

Casque sans fil

TAH5205BK/00

2.4
| (29) Avis

Disponible à partir

Blanche
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Noire
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Des basses qui en imposent
Des oreilles couvertes pour mieux sentir les basses ! Ce casque circum-aural sans fil est équipé d'un bouton d'amplification des basses, pour obtenir des basses plus profondes d'une simple pression. Bénéficiez d'une autonomie de 29 heures, d'une fonction de charge rapide et d'une connexion Bluetooth® ultra-fiable. Ne ratez pas une note.
Voir tous les avantages

Des basses qui en imposent

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Léger

  • Pliage compact

  • Jusqu'à 29 h d'autonomie

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Puissants haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Bouton d'amplification des basses.

Ce casque circum-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 40 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

29 heures d'autonomie. Charge USB-C.

Une charge de 2 heures via USB-C offre jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus. Grâce au câble amovible, vous pouvez également utiliser ce casque en mode filaire.

Arceau rembourré léger et réglable.

Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 6

29

Avis

13/03/2022

France

France

Ewcellent rapport qualité prix

J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.

Avantages

Résistance puissance autonomie

Contre

Trop gros

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205BK Casque sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205BK Casque sans fil

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Avantages

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Contre

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

21/05/2024

Nederland

Nederland

Employé Philips

Acheteur vérifié

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Avantages

handig & goed quality

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

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  2. L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.