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  • Un défroisseur à vapeur qui a du style
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Série 5000Défroisseur à main

STH5020/40

4.7
| (7) Avis
Un défroisseur à vapeur qui a du style
Vous avez choisi votre tenue, mais n'avez pas le temps de la repasser ? Pas de panique, nous avons la solution ! Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure avec son design élégant.
Voir tous les avantages

Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

Un défroisseur à vapeur qui a du style

  • Idéal vêtements délicats et plis

  • Élégant, épuré, simple d'utilisation

  • Facile à transporter et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

7

Avis

3
2
1

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

So quick and simple

This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer

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27/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Perfect device for everyday use.

Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer

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24/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Efficient and my new favourite!

I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer

Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer

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  1. Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)

  2. La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.