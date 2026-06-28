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STH5020/40
Idéal vêtements délicats et plis
Élégant, épuré, simple d'utilisation
Facile à transporter et à ranger
Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.
Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !
Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.
4.7
sur 6
7
Avis
GeorginaB
28/06/2026
United Kingdom
Partie de promotion
So quick and simple
This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
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KatarzynaJ
27/06/2026
United Kingdom
Partie de promotion
Perfect device for everyday use.
Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
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AmyB
24/06/2026
United Kingdom
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Efficient and my new favourite!
I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.
Cet avis concerne le produit 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer
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Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)
La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.