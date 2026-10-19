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Arrêté

Casque Sport avec Micro

SHQ1255TBK/00

Foncez

Le casque ultra-léger SHQ1255 est un compagnon idéal pour courir et pour les séances de sport en salle. Robuste, il délivre des basses puissantes en assurant un maintien ergonomique.

Voir tous les avantages

Résiste à la transpiration

Foncez

  • HP 13,6 mm/conception semi-fermée

  • Tour d'oreille

Tour d'oreille apportant stabilité et confort

Le tour d'oreille apporte stabilité et maintien confortable.

Contrôlez votre musique et répondez au téléphone pendant que vous faites du sport

Restez connecté. Le micro intégré et les commandes de pistes (IPX2) vous permettent de changer de musique ou de répondre au téléphone facilement et rapidement pendant que vous faites du sport.

Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de rester conscient de votre environnement et d'assurer votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.

Spécificités Techniques

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