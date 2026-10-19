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Arrêté
SHQ1255TBK/00
Foncez
Le casque ultra-léger SHQ1255 est un compagnon idéal pour courir et pour les séances de sport en salle. Robuste, il délivre des basses puissantes en assurant un maintien ergonomique.
HP 13,6 mm/conception semi-fermée
Tour d'oreille
Le tour d'oreille apporte stabilité et maintien confortable.
Restez connecté. Le micro intégré et les commandes de pistes (IPX2) vous permettent de changer de musique ou de répondre au téléphone facilement et rapidement pendant que vous faites du sport.
Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de rester conscient de votre environnement et d'assurer votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.
Notation globale