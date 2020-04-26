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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB4205WT/00

3.7
| (13) Avis
Poids plume. Son XXL.
Liberté et légèreté. Débarrassez-vous des câbles qui vous gênent. Le casque tour de cou Philips Flite Hyprlite Wireless est si fin et léger que vous le sentirez à peine dans vos oreilles.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte

  • Intra-auriculaire

Finitions métalliques élégantes

Finitions métalliques élégantes

Design original avec finitions ultra-brillantes.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Conduit acoustique pour des basses puissantes

Conduit acoustique pour des basses puissantes

Les conduits acoustiques innovants dans les écouteurs permettent d'optimiser la circulation d'air et de produire des basses riches et profondes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

13

Avis

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Avantages

Vibrationsalarm bei Anruf

Contre

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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