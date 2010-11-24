Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)
4.6
sur 6
34
Avis
94%
recommandent ce produit
Doro973
24/11/2010
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mami88
25/01/2012
Deutschland
Gute Flaschen
Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.