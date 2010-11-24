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  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
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Arrêté

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF643/17

4.6
| (34) Avis | 94% recommandent ce produit
Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Valve anti-coliques intégrée

Valve anti-coliques intégrée

Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

34

Avis

94%

recommandent ce produit

24/11/2010

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle

25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Gute Flaschen

Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF663/27 Classic PES baby bottle

Oui, je recommande ce produit

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02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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