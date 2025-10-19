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Arrêté
Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.
Nous avons délibérément choisi le silicone pour nos tétines ultra-douces et ultra air, car il s’agit d’un matériau sûr et inerte, largement utilisé dans les applications médicales, exempt de produits chimiques dangereux, de substances à effet endocrinien (par exemple, le BPA) et d’allergènes.
4.7
sur 6
733
Avis
99%
recommandent ce produit
Lolo02
19/10/2025
France
Partie de promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
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Bibou1070
18/10/2025
France
Partie de promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Avantages
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Manou19
14/10/2025
France
Partie de promotion
Tétines douces et agréables
Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.
Avantages
Douceur, qui respecte la peau de bébé
Contre
Pas assez de choix de coloris
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
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