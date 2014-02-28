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  • Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
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Arrêté

Philips Avent Audio MonitorsÉcoute-bébé DECT

SCD570/00

4
| (16) Avis

1 récompense

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé
Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD570/00 permet une surveillance avancée. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, un thermomètre, ainsi qu'une veilleuse sécurisante et des berceuses pour vous et votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Surveillance optimale pour vous et votre bébé

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Berceuses et veilleuse

  • Fonction « Répondre à bébé »

  • Alerte vibreur

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-961243

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

16

Avis

2

28/02/2014

France

France

EXCELLENT PRODUIT

Son du qualité exceptionnelle, pas de gresillement ni de coupure. A recommander

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT

07/12/2015

België

België

Acheteur vérifié

Compact en makkelijk in gebruik

Aangekocht voor de grootouders; Héél makkelijk in gebruik en compact voor opberging; De unit bij de baby heeft een degelijk lampje en heeft uitlezing van temperatuur en vochtigheid; De unit kan aangestuurd worden vanaf de draagbare ontvanger voor muziek en lampje.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

20/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

Dit product overtreft mijn verwachtingen

Ik heb het product al meer gebruikt dan ik dacht nodig te hebben. Zoals bijvoorbeeld de muziek die het toestel kan afspelen gebruik ik vaak om mijn dochter rustig te krijgen zonder dat ik het toestel daarom als babyfoon gebruik.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Oui, je recommande ce produit

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.