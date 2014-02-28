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Arrêté
SCD570/00
Connexion privée à 100 %
Berceuses et veilleuse
Fonction « Répondre à bébé »
Alerte vibreur
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout moment.
Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
Récompenses
4.0
sur 6
16
Avis
pixmax
28/02/2014
France
EXCELLENT PRODUIT
Son du qualité exceptionnelle, pas de gresillement ni de coupure. A recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 Écoute-bébé DECT
DC007
07/12/2015
België
Acheteur vérifié
Compact en makkelijk in gebruik
Aangekocht voor de grootouders; Héél makkelijk in gebruik en compact voor opberging; De unit bij de baby heeft een degelijk lampje en heeft uitlezing van temperatuur en vochtigheid; De unit kan aangestuurd worden vanaf de draagbare ontvanger voor muziek en lampje.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Carey
20/08/2015
België
Acheteur vérifié
Dit product overtreft mijn verwachtingen
Ik heb het product al meer gebruikt dan ik dacht nodig te hebben. Zoals bijvoorbeeld de muziek die het toestel kan afspelen gebruik ik vaak om mijn dochter rustig te krijgen zonder dat ik het toestel daarom als babyfoon gebruik.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Oui, je recommande ce produit
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.