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  • Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme
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Limited Edition 9000 SeriesRasoir électrique en acier de qualité spatiale

S9980/54

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme
Une durabilité inégalée grâce à des lames auto-affûtées fabriquées à partir d'un acier similaire à celui utilisé dans l'industrie aérospatiale, et conçues pour rester aiguisées et résister aux conditions les plus difficiles. Profitez d'un rasage au plus près de la peau et d'un confort personnalisé jour après jour.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près exceptionnel*, même sur une barbe de 5 jours

Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames de précision en acier de qualité spatiale

  • Capteur Pressure Guard

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

27/01/2026

België

België

Acheteur vérifié

Très bien

Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

21/12/2025

België

België

Acheteur vérifié

Excellents produit

D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

01/10/2025

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit

Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent

  2. Par rapport au matériau sans revêtement

  3. Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche

  5. * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​