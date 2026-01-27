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Un rasage au plus près de la peau
Lames de précision en acier de qualité spatiale
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 6
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Alain C
27/01/2026
België
Acheteur vérifié
Très bien
Très bien ! Ergonomique et agréable au rasage. Je recommande.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9208/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
matphoto
21/12/2025
België
Acheteur vérifié
Excellents produit
D'une efficacité incroyable, facile d'entretien, parfait quoi ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Badboy2226
01/10/2025
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Excellent produit fonctionne très bien j en suis très satisfait.
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent
Par rapport au matériau sans revêtement
Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche
* * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.