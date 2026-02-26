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Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Jusqu'à 5 ans de garantie**
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
4.3
sur 6
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
Mch72
26/02/2026
België
Acheteur vérifié
excellent rasoir
Je suis ravis de ce rasoir, supérieur a d'autre marque a conseillé .
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5884/69 Rasoir électrique 100 % étanche
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scorpionb
11/01/2026
België
Acheteur vérifié
Neuf contre vieux
La coupe est plus douce et plus grande que mon ancien 7000. La méthode de charge est aussi plus facile, pas besoin du support avec les contacts sur les côtés et nettoyage plus facile aussi. Pour ie moment, rien que du positif.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/35 Rasoir électrique 100 % étanche
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Bobby 55
13/12/2025
België
Acheteur vérifié
Pour un rasage parfait....
Tout est parfait. 10 sur 10 ou 100 sur 100....Pour un rasage parfit
Avantages
rasage parfait et doux
Contre
0
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.