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  • Rasage de près sans difficulté
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Shaver series 1000Rasoir électrique à sec, Series 1000

S1231/41

4
| (1059) Avis
Rasage de près sans difficulté
Avec ses lames auto-affûtées PowerCut, le rasoir Philips Series 1000 entièrement lavable permet un rasage facile et pratique, à un prix abordable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de près sans difficulté

  • Lames PowerCut

  • Ouverture d'une simple pression

  • Utilisation avec ou sans fil

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Suit les contours de votre visage

Suit les contours de votre visage

Le rasoir est conçu pour maintenir un contact régulier avec votre peau sans l'égratigner. Les têtes flexibles 4D fléchissent et flottent dans 4 directions pour un rasage impeccable à chaque fois.

Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.

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4.0

sur 6

1059

Avis

02/03/2026

België

België

Acheteur vérifié

Fonctionnement.

Fait bien son travail. Mon ancien rasoir était un Philips vieux de plus de 26 ans. Il rasait toujours aussi bien, mais le moteur devenait bruyant.

Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3052/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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02/11/2025

België

België

Fait le job

Très bon rasoir électrique pour un prix très raisonnable. A recommander.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique

22/10/2025

België

België

Acheteur vérifié

Bon rasoir

Tres bien tres bon rasoir electrique c est mon premier en plus

Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 