ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Avis | 87% recommandent ce produit
Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
Philips OneBlade est une tondeuse révolutionnaire hybride, conçue pour tailler, raser et façonner les barbes de toutes les longueurs. La technologie unique OneBlade dispose d'une lame en mouvement rapide qui rase sans efforts avec 200 mouvements par seconde les barbes de toutes longueurs.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs

  • Tailler, raser et styliser

  • Adapté à toutes les longueurs

  • Peigne de précision à 14 longueurs

  • Rechargeable s'utilise à sec ou humide

Unique technologie OneBlade

Unique technologie OneBlade

Taillez, rasez et façonnez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu pour les hommes qui aiment faire varier leur style de barbe. La lame en mouvements rapides, avec l’unique technologie OneBlade, fait 200 mouvements par seconde et rase les poils de toutes longueurs sans effort et confortablement. Taillez votre barbe avec le sabot de précision et créez des contours parfaits avec la lame double face. OneBlade Pro suit les contours de votre visage pour tailler et raser confortablement.

Taillez

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

Des lignes nettes et des contours parfaits

Créez vous-même des lignes structurées et des contours parfaits en déplaçant la lame dans chaque direction souhaitée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

1414

Avis

87%

recommandent ce produit

27/09/2021

België

België

Acheteur vérifié

Le meilleur rasoir du moment !

Cela faisait longtemps que je cherchais un rasoir pouvant raser de très près avec comme résultat quelque chose qui se rapproche d'un vrai rabot; avec le OneBlade c'est chose faite sauf qu'il n'y a même pas besoin de mousse ou autre chose. Rapide et efficace !

Avantages

Rapide et efficace

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6505/21 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6505/21 OneBlade Pro

10/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

Ce que je recherchais.

Depuis longtemps je recherchais un rasoir qui n'irrite pas la peau et celui ci est parfait. L'autonomie de la batterie est très bonne. Il serait cependant bien que la pochette de rangement souple soit remplacée par un étui plus solide pour le transport.

Avantages

N'irrite pas la peau et bonne autonomie de la batterie.

Contre

Pochette souple.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6520/20 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6520/20 OneBlade Pro

27/05/2021

België

België

Bon rasoir pour des vacances

J'utilise ce rasoir souvent pour des petits corrections et pendant des vacances. La batterie garde sa puissance pendant 3 semaines. (Je me rase 2-3 fois la semaine)

Avantages

puissante batterie

Contre

un manque d'une housse de transport pour ne pas endommager la lame

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6510/30 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6510/30 OneBlade Pro

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.

  2. Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx