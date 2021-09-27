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Tailler, raser et styliser
Adapté à toutes les longueurs
Peigne de précision à 14 longueurs
Rechargeable s'utilise à sec ou humide
Taillez, rasez et façonnez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu pour les hommes qui aiment faire varier leur style de barbe. La lame en mouvements rapides, avec l’unique technologie OneBlade, fait 200 mouvements par seconde et rase les poils de toutes longueurs sans effort et confortablement. Taillez votre barbe avec le sabot de précision et créez des contours parfaits avec la lame double face. OneBlade Pro suit les contours de votre visage pour tailler et raser confortablement.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
Créez vous-même des lignes structurées et des contours parfaits en déplaçant la lame dans chaque direction souhaitée.
4.3
sur 6
1414
Avis
87%
recommandent ce produit
Steph26
27/09/2021
België
Acheteur vérifié
Le meilleur rasoir du moment !
Cela faisait longtemps que je cherchais un rasoir pouvant raser de très près avec comme résultat quelque chose qui se rapproche d'un vrai rabot; avec le OneBlade c'est chose faite sauf qu'il n'y a même pas besoin de mousse ou autre chose. Rapide et efficace !
Avantages
Rapide et efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6505/21 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6505/21 OneBlade Pro
LemRay
10/07/2021
België
Acheteur vérifié
Ce que je recherchais.
Depuis longtemps je recherchais un rasoir qui n'irrite pas la peau et celui ci est parfait. L'autonomie de la batterie est très bonne. Il serait cependant bien que la pochette de rangement souple soit remplacée par un étui plus solide pour le transport.
Avantages
N'irrite pas la peau et bonne autonomie de la batterie.
Contre
Pochette souple.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6520/20 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6520/20 OneBlade Pro
Traxux
27/05/2021
België
Bon rasoir pour des vacances
J'utilise ce rasoir souvent pour des petits corrections et pendant des vacances. La batterie garde sa puissance pendant 3 semaines. (Je me rase 2-3 fois la semaine)
Avantages
puissante batterie
Contre
un manque d'une housse de transport pour ne pas endommager la lame
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6510/30 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6510/30 OneBlade Pro
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx