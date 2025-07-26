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Tailler, styliser, raser
Lame 360
Sabot réglable 5 en 1
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
4.3
sur 6
4426
Avis
90%
recommandent ce produit
Northern Lusophone
26/07/2025
België
Acheteur vérifié
Superbement fonctionnel et efficace
Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.
Avantages
Simplicité d’utilisation et de recharge
Contre
Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
filou_be
05/08/2021
België
Acheteur vérifié
révolutionnaire pour un bon rasage...
très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)
Avantages
prend peu de place pour son efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Jmmch
14/07/2021
België
Acheteur vérifié
Mr
Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent QP210
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.