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Tailler, raser et styliser
Adapté à toutes les longueurs
3 sabots de coupe réglables
Rechargeable s'utilise à sec ou humide
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
4.3
sur 6
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Northern Lusophone
26/07/2025
België
Acheteur vérifié
Superbement fonctionnel et efficace
Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.
Avantages
Simplicité d’utilisation et de recharge
Contre
Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
filou_be
05/08/2021
België
Acheteur vérifié
révolutionnaire pour un bon rasage...
très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)
Avantages
prend peu de place pour son efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Jmmch
14/07/2021
België
Acheteur vérifié
Mr
Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.