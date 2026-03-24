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PerfectCare série 8000 Centrale vapeur
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
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Mon fer de centrale vapeur Philips ne défroisse pas correctement en mode de défroissage vertical.
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