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Arrêté
PSG8140/80
Mode vitesse
Production de vapeur auto. intelligente
Aucun risque de brûlure*
Un fer ultra-léger
Repassez plus vite avec le mode vitesse. Votre fer adapte automatiquement la quantité de vapeur idéale à votre vitesse de repassage.
Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détermine que vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.
Grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui reconnaît vos mouvements dans toutes les directions, vous pouvez défroisser automatiquement en toute simplicité vos vêtements suspendus, rideaux et linge de lit.
Récompenses
Notation globale
Sur tous les tissus repassables