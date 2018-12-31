Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

Le modèle PerfectCare série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Il rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides.