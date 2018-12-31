Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.