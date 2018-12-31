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PSG7300/80
Production de vapeur automatique avec détecteur de mouvements
Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
Vapeur : 170 g/min, effet pressing : 650 g
Réservoir d'eau de 1,5 l pour 1 h de repassage
La technologie de détection des mouvements décèle le déplacement du fer sur vos vêtements afin de produire automatiquement une vapeur puissante. Détendez-vous et repassez sans effort pendant que le fer libère de la vapeur pour vous.
Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.
La semelle SteamGlide Elite bénéficie de notre toute dernière technologie de pointe conçue pour une glisse optimale et une excellente résistance aux rayures. Son revêtement en nano-titanium assure une glisse exceptionnelle sur tous les vêtements, pour des résultats d'une rapidité inégalée.
Notation globale
par rapport au modèle PSG8000S
par rapport au mode MAX
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.