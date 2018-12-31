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  • Une solution pratique et puissante
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Série 7000Centrale vapeur PerfectCare

PSG7200/30

Une solution pratique et puissante
Le nouveau modèle PerfectCare série 7000 est ergonomique et pratique. Léger et facile à manipuler, le fer émet une vapeur puissante qui vous permet d'obtenir d'excellents résultats plus rapidement. La technologie OptimalTEMP garantit l'absence de brûlures sur les tissus repassables.
Voir tous les avantages

Un repassage sans effort. Des résultats exceptionnels.

Une solution pratique et puissante

  • Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre

  • Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP

  • Vapeur : 160 g/min, effet pressing : 600 g

  • Réservoir d'eau de 1,5 l pour 1 h de repassage

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.

Semelle SteamGlide Elite pour une glisse optimale

Semelle SteamGlide Elite pour une glisse optimale

La semelle SteamGlide Elite bénéficie de notre toute dernière technologie de pointe conçue pour une glisse optimale et une excellente résistance aux rayures. Son revêtement en nano-titanium assure une glisse exceptionnelle sur tous les vêtements, pour des résultats d'une rapidité inégalée.

Grand réservoir d'eau amovible de 1,5 l facilitant le remplissage

Grand réservoir d'eau amovible de 1,5 l facilitant le remplissage

Jusqu'à 1 heure de repassage sans interruption grâce au réservoir d'eau de 1,5 l. Des voyants et alertes sonores vous indiquent que le réservoir est vide. Vous pouvez facilement le remplir sous le robinet grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. par rapport au modèle PSG8000S

  2. par rapport au mode MAX

  3. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.