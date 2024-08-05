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  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant
  • Incroyablement léger et puissant

PerfectCare série 7000Centrale vapeur

PSG7040/10

4.6
| (21) Avis | 95% recommandent ce produit

1 récompense

Incroyablement léger et puissant
Le PerfectCare série 7000 est conçu pour être pratique et confortable. Ultra-léger et facile à manipuler, il produit une vapeur puissante, pour d'excellents résultats rapidement. Il est équipé de la technologie OptimalTEMP pour éviter tout risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.
Voir tous les avantages

Un repassage sans effort. Des résultats exceptionnels.

Incroyablement léger et puissant

  • Aucun risque de brûlure*

  • Réservoir d'eau amovible de 1,8 l

  • Un fer ultra-léger

Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous obtenez d'excellents résultats avec un réglage de température unique idéal. Ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables, même lorsqu'il est laissé sans surveillance. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou votre table à repasser.

Vapeur puissante pour éliminer les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer les faux plis

Vapeur puissante et continue pour éliminer efficacement les faux plis les plus tenaces sur les tissus les plus épais.

Réglage de température unique idéal pour tous les vêtements repassables

Réglage de température unique idéal pour tous les vêtements repassables

Repassez tous types de textiles, du jean à la soie, sans avoir à régler la température, et sans risque de brûlure. La technologie OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

21

Avis

95%

recommandent ce produit

2

05/08/2024

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Avantages

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Contre

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Avantages

Rapidez, Facilidade de utilização

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

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  1. Sur tous les tissus repassables

  2. Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode NORMAL et le mode MAX