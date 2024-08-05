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Payez plus tard avec Klarna
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Aucun risque de brûlure*
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Un fer ultra-léger
Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous obtenez d'excellents résultats avec un réglage de température unique idéal. Ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables, même lorsqu'il est laissé sans surveillance. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou votre table à repasser.
Vapeur puissante et continue pour éliminer efficacement les faux plis les plus tenaces sur les tissus les plus épais.
Repassez tous types de textiles, du jean à la soie, sans avoir à régler la température, et sans risque de brûlure. La technologie OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.
Récompenses
4.6
sur 6
21
Avis
95%
recommandent ce produit
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Partie de promotion
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Avantages
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Contre
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
FCristina
03/05/2022
Portugal
Partie de promotion
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Avantages
Rapidez, Facilidade de utilização
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Sur tous les tissus repassables
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode NORMAL et le mode MAX