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Arrêté
NT3650/16
100 % confort, sans tiraillement
Système Protective Guard
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Éliminez facilement et efficacement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
3.8
sur 6
279
Avis
Luc75_
26/11/2020
France
Partie de promotion
Efficace
Très bonne tondeuse étanche et facile à nettoyer avec batterie incluse.Très bon produit Philips.
Avantages
Pratique, léger, polyvalent
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Tondeuse nez, oreilles et sourcils
Oui, je recommande ce produit
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Sly 72
23/11/2020
France
Partie de promotion
Tres efficace
Tres bon appareil,sans tiraillement,desaipessis les sourcils,taille bien les poils du nez
Avantages
Ne tire pas les poils
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Cédric63
22/11/2020
France
Partie de promotion
Ce produit est génial
Ce produit est génial. Une très bonne autonomie. L'ergonomie de ce produit est génial et fait peu de bruit
Avantages
Très léger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Tondeuse nez, oreilles et sourcils
Oui, je recommande ce produit
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