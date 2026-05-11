L'Airfryer double panier flexible avec fonction vapeur s'adapte à vos besoins avec un panier extra large (~10 L) ou deux paniers (3 L + 6 L). Utilisez les fonctions steamfry, vapeur ou air fry pour des plats croustillants, juteux ou moelleux. Des rôtis du dimanche aux légumes colorés. Des repas familiaux parfaits, à chaque fois.