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Airfryer Philips Série 5000 Airfryer

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Airfryer Philips Série 5000Airfryer

NA565/02

Airfryer Philips Série 5000 Airfryer

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Manuels et documentation

NA565 User Manual EU

  • PDF fichier, 16.5 MB
  • 11 May 2026

L'Airfryer double panier flexible avec fonction vapeur s'adapte à vos besoins avec un panier extra large (~10 L) ou deux paniers (3 L + 6 L). Utilisez les fonctions steamfry, vapeur ou air fry pour des plats croustillants, juteux ou moelleux. Des rôtis du dimanche aux légumes colorés. Des repas familiaux parfaits, à chaque fois.

  • PDF fichier
  • 2 June 2026

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