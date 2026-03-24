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  • Megabasket flexible pour Steamfry, cuisson vapeur ou air fry
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Airfryer Philips Série 5000Airfryer

NA565/02

5
| (2) Avis
Megabasket flexible pour Steamfry, cuisson vapeur ou air fry
L'Airfryer double panier flexible avec fonction vapeur s'adapte à vos besoins avec un panier extra large (~10 L) ou deux paniers (3 L + 6 L). Utilisez les fonctions steamfry, vapeur ou air fry pour des plats croustillants, juteux ou moelleux. Des rôtis du dimanche aux légumes colorés. Des repas familiaux parfaits, à chaque fois.
Voir tous les avantages

Plus de textures, nouvelles saveurs, nettoyage facilité

Megabasket flexible pour Steamfry, cuisson vapeur ou air fry

  • Passez facilement d'un Megabasket à 2 paniers

  • Air fry polyvalent. Maintenant avec Steamfry et vapeur

  • Nettoyage facile avec SteamClean automatique

  • Conseils et assistance avec l'application gratuite HomeID

Panier flexible qui s'adapte à toutes les occasions

Panier flexible qui s'adapte à toutes les occasions

Que ce soit pour un dîner en tête-à-tête ou pour régaler toute la famille, vous êtes toujours prêt. Cuisinez dans deux paniers séparés de 3 L + 6 L pour plus de commodité au quotidien, ou transformez-les en un immense Megabasket d'environ 10 L pour les repas qui comptent le plus – assez grand pour 2,5 kg de frites, 1,9 kg de côtes levées ou un poulet entier. Utilisez les fonctions Steamfry, vapeur ou air fry simultanément pour des textures parfaites à chaque fois.

Découvrez de nouvelles saveurs avec la fonction air fry + vapeur

Découvrez de nouvelles saveurs avec la fonction air fry + vapeur

La vapeur et l'air fry fonctionnent ensemble pour offrir des résultats qui vont au-delà du croustillant – préservant l'humidité, améliorant la tendreté et créant des textures à la fois juteuses et dorées, vous offrant le meilleur des deux mondes. Parfait pour des pizzas dorées, du pain croustillant, du poulet succulent et des légumes rôtis avec votre Airfryer avec vapeur.

Préservez les nutriments avec la vapeur

Préservez les nutriments avec la vapeur

La technologie vapeur préserve jusqu'à 93 % des nutriments*, et garantit des plats savoureux qui fondent en bouche. Des raviolis moelleux au saumon vapeur parfaitement cuit, des légumes colorés et des viandes incroyablement juteuses. Une cuisine saine et délicieuse à partager avec vos proches.

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5.0

sur 6

2

Avis

4
3
2
1

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Cet avis concerne le produit Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Cet avis concerne le produit Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Cet avis concerne le produit Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Cet avis concerne le produit Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

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  1. Test réalisé en laboratoire externe, basé sur le taux de rétention de la vitamine C par rapport aux fleurettes de brocoli non cuites.

  2. Test réalisé en laboratoire externe, basé sur le taux de rétention de la vitamine C par rapport aux fleurettes de brocoli non cuites.

  3. Par rapport aux frites cuites dans une friteuse à huile traditionnelle *vs. les Airfryers Philips avec technologie Rapid Air.

  4. Uniquement autorisé à utiliser des contenants en verre, aluminium, céramique ou acier inoxydable pour réchauffer.

  5. Le nombre de recettes peut varier selon les pays.

  6. Test réalisé en laboratoire interne NA56x avec du saumon vs. l'utilisation d'un four de classe A. Les résultats peuvent varier selon la recette.