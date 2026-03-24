Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Cuisson
Toutes les séries
Série 4000 Airfryer à double panier superposé
Assistance
NA462/70
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
UK Declaration of Conformity - English (US)
NA460 NA461 NA462 Quick Start Guide
Tout (13)
Mon Airfryer Philips dégage une odeur de plastique.
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Où puis-je trouver des recettes pour mon Airfryer Philips ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Accessoire AirfryerKit cuisson L
Mon Airfryer Philips affiche des tirets ou un code d'erreur.
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider