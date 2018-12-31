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  • Le double de plats, 45 % d'espace gagné
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Série 4000Airfryer à double panier superposé

NA462/70

Le double de plats, 45 % d'espace gagné
L'Airfryer à deux paniers superposés permet de préparer deux plats à la fois en vous faisant gagner de la place. Et mieux encore, les aliments sont toujours moelleux et croustillants, grâce à la technologie Rapid Air verticale.
Voir tous les avantages

Deux plats cuits à la perfection et prêts en même temps

Le double de plats, 45 % d'espace gagné

  • Prend 45 % d'espace en moins

  • 2 paniers superposés, le double de plats

  • Croustillant et cuit de manière uniforme avec la technologie Rapid Air

  • Préparez 2 plats prêts en même temps

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

L'Airfryer à deux niveaux compact permet de préparer facilement de délicieux plats tout en gagnant 45 % de place sur un plan de travail.*

2 paniers superposés pour une capacité doublée

2 paniers superposés pour une capacité doublée

Airfryer grand format de 10 l doté deux paniers de 5 l superposés. Cet Airfryer familial permet de cuire facilement jusqu'à 1,4 kg de frites, 2 kg de légumes ou 24 pilons de poulet. Chaque panier de 5 l accueille facilement un poulet de 1,2 kg.

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Savourez des aliments moelleux et croustillants grâce à la technologie Rapid Air verticale. L'air chaud arrivant par le haut circule tout autour d'eux afin de les cuire uniformément sans exception.

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Mentions légales

  1. Par rapport aux autres Airfryer Philips

  2. Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique

  3. Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA46x avec saumon et blanc de poulet, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.