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Arrêté
13 outils
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 180 minutes d'autonomie
Utilisation sous la douche
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 13 accessoires pour tout le corps.
4.4
sur 6
466
Avis
93%
recommandent ce produit
Hjtv
09/02/2026
België
Acheteur vérifié
Précis, pratique, batterie tient bien, facile à nettoyer et à ranger
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Tondeuse 20-en-1
Robi1958
08/12/2025
België
Acheteur vérifié
Tondeuse de qualité
Tondeuse manifestement de qualité. Même les accessoires sont de qualité. Je ne l’ai pas encore beaucoup utilisée mais elle fonctionne bien. Il faudra voir sur le long terme pour ce qui concerne l’accu. Personnellement, cette tondeuse me convient.
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Tondeuse 15-en-1
xplorer
17/07/2021
België
Acheteur vérifié
excellent
les deux rasoirs sont au top il n'y a rien à dire de plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 9000 MG9710/90 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.