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Arrêté

All-in-One TrimmerSérie 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Avis | 90% recommandent ce produit
Un seul outil pour un style complet
Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 12 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames en acier inoxydable auto-affûtées restent aiguisées comme au premier jour, sans lubrification, pour une coupe précise.
Voir tous les avantages

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour un style complet

  • 12 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

Combinaison pour le visage, la tête et le corps

Cette tondeuse tout-en-un offre 12 outils pour tous vos besoins d’entretien. Taillez et stylisez facilement votre barbe, coupez vos cheveux et entretenez les poils de votre corps.

Obtenez une coupe régulière et des bords nets

La tondeuse et son ensemble multi-sabot offrent 14 hauteurs de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de précision de 1 mm pour des barbes plus courtes et plus longues. Le design étroit de la tondeuse de précision permet de créer facilement des contours et des finitions nets. Rasez vos joues, votre menton et votre cou grâce à la tondeuse en métal pour parfaire votre style.

Dites adieu aux poils

Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

1778

Avis

90%

recommandent ce produit

03/01/2023

België

België

Acheteur vérifié

Rapport qualité prix excellent

Compacte tient bien dans la main et solide! Donne la sensation de très bons matériaux. Coupe précise, agréable à manier. Je regrette un intermédiaire entre 9mm et 12mm

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

14/10/2022

België

België

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse multifonctions

Tondeuse légère et puissante, efficace aussi bien pour les cheveux ou la barbe que pour le corps et les parties intimes en toute sécurité. J’aime avoir un seul apareil pour toutes ces opérations plutôt que plusieurs tondeuses spécialisées et celle-ci est impeccable. Elle a de plus une bonne autonomie et un design sobre et élégant.

Avantages

Un seul apareil pour les cheveux la barbe, le corps, et les parties intimes, en toute sécurité.

Contre

Les têtes un peu difficiles à retirer et à replacer, ainsi que les sabots un peu difficiles à différencier.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

02/04/2022

België

België

Acheteur vérifié

Fait bien ce qu'on lui demande

Tonde cheveux 4mm impeccable, barbe 1 mm très bien et pour le cou ( peau fragile chez moi ) accessoire pour le corps laisse la peau parfaite. Très bon produit

Avantages

Complet et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes