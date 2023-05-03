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Multigroom series 50009-en-1 Visage et Cheveux

MG5720/15

4.2
| (692) Avis | 87% recommandent ce produit
Stylisation et précision avancées
Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 9 outils de qualité pour le visage et les cheveux. Les lames DualCut apportent une précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore votre confort et votre maîtrise.
Voir tous les avantages

Tondeuse 9-en-1 ultra-polyvalente

Stylisation et précision avancées

  • 9 accessoires

  • Technologie DualCut

  • Jusqu'à 80 min d'autonomie

  • Waterproof

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

9 accessoires pour le visage et les cheveux

9 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

692

Avis

87%

recommandent ce produit

03/05/2023

België

België

Acheteur vérifié

Bien qu'encore nouveau, il est comme je l'espérais

Cela correspond parfaitement à ce que j'en attendais. Equipement complet bien qu'une housse de rangement un peu plus correcte et une cape (de coiffeur) n'aurait pas été inutile. L'ensemble n'est ni lourd ni encombrant pour l'emmener en voyage. L'appareil était déjà chargé à la livraison. L'autonomie est idéale (pour l'instant) - utilisé 2 fois par mois pour les cheveux et 2 à 3 fois par semaine pour la barbe, je ne l'ai chargé qu'une fois sur 6 semaines.

Avantages

Pratique, bonne autonomie, équipement, légèreté, taille.

Contre

Je n'en n'ai pas encore trouvé mais je ne l'utilise que depuis 6 semaines.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

07/12/2020

België

België

Acheteur vérifié

Facile, complet et efficace

Très complet et facile à utiliser, le seul tout petit bemol est le sac de rangement pas super pratique mais suffisant. l'appareil est peu bruyant et sa coupe est fine, régulière et douce. L'autonomie et l'étanchéité sont sans reproche.

Avantages

Rapport qualité/prix excellent pour un appareil très complet.

Contre

Un sac de transport ou rangement un peu étriqué et pas trop pratique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

04/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Efficace

Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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