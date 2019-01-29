Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse FlexCare Platinum vous permet de choisir entre trois modes de nettoyage (Clean, White ou Gum Care) et trois réglages d'intensité (doux, moyen ou intense) afin d'obtenir un brossage qui vous convient parfaitement.
Avec son mode spécial Gum Care, pour un nettoyage localisé contribuant à limiter les saignements et inflammations gingivaux, la brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé).
Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les espaces interdentaires et le sillon gingival, notre nouvelle tête de brosse InterCare bénéficie d'une technologie de nettoyage de pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire et de polir les dents. Ses brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc lorsqu'il est temps de renouveler la tête de brosse.
4.3
sur 6
37
Avis
84%
recommandent ce produit
Biwa
29/01/2019
Deutschland
Hochwertiges Prdukt
Sehr gutes Reinigungsergebnis der Zähne. Leider lassen sich die einzelnen Bürsten bei mehreren Benutzern nicht unterscheiden oder markieren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste
reauge
09/08/2018
Österreich
Empfelenswert
Im laufe der Jahrzehnte ist das mein 6. Sonicare Kauf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste
Bekah
17/11/2017
United Kingdom
Love this toothbrush
This is the best toothbrush I have ever used by far, my teeth have never been so clean bought my partner and children one it’s really that good, dentist always comments on how clean my teeth are. Highly recommend, easy to use and gets to all the awkward places. Thank god for Phillips, amazing!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/10 Rechargeable toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/10 Rechargeable toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Par rapport à une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean