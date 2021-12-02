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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.3
sur 6
1094
Avis
88%
recommandent ce produit
Gil22
02/12/2021
België
Acheteur vérifié
Performante brosse à dents
Ce que j’apprécie : l’autonomie de la batterie, la minuterie pour 30sec à chacun des 4 quartiers de la bouche, l’efficacité du brossage et de l’élimination de la plaque dentaire.
Avantages
Qualité du brossage
Contre
Avec le modèle précédent, difficile de trouver des brosses de remplacement. Philips pas assez distribué en Belgique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6512/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6512/02 Brosse à dents électrique
mcs0001
02/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait !
Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
titi7356
09/01/2017
France
de bons résultats de brossage !
dents bien nettoyées avec cette brosse en douceur surtout dans les espaces difficiles .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle