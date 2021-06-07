Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.