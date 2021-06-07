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HX3651/11
Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.
La technologie sonique associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.Voir tous les avantages
Disponible à partir:
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Brosse à dents électrique
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Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.
La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.
Grâce à son design fin, léger et ergonomique, cette brosse à dents est facile à tenir et à utiliser, pour un nettoyage impeccable sans effort.
Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.
Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.
Les adaptateurs secteur ont peut-être peu d’importance vus individuellement, mais pris ensemble, le plastique qu’ils contiennent a un impact significatif sur l’environnement. En optant simplement pour le chargeur USB de nos séries 1000-4000 Philips Sonicare, nous pouvons utiliser jusqu’à 189 210 kg de plastique en moins tous les quatre ans. C’est considérable, non ?
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
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