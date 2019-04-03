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Arrêté

Centrale vapeur

HI5916/20

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage rapide
Cette centrale vapeur rend votre repassage plus rapide grâce à sa puissante vapeur continue supplémentaire et à son réservoir d'eau amovible plus pratique de 1,1 l.
Voir tous les avantages

Avec vapeur supplémentaire

Repassage rapide

  • Pression de la pompe maxi. 5 bar

  • Réservoir d'eau amovible de 1,1 l

  • Effet pressing 180 g

Réservoir d'eau amovible de 1,1 l

Réservoir d'eau amovible de 1,1 l

Le réservoir d'eau amovible et doté d'un grand orifice de remplissage est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,1 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût

Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

Excelentes características

Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HI5914/30 Steam generator iron

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