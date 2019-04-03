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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 5 bar
Réservoir d'eau amovible de 1,1 l
Effet pressing 180 g
Le réservoir d'eau amovible et doté d'un grand orifice de remplissage est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,1 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.
Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Flosan
03/04/2019
Portugal
Excelentes características
Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HI5914/30 Steam generator iron
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Cet avis concerne le produit HI5914/30 Steam generator iron