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Manuels et documentation

User Manual Philips Fryer HD6161

  • PDF fichier, 1.6 MB
  • 17 March 2024

Cette friteuse en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système exclusif de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

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