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Arrêté
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HD6161
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User Manual Philips Fryer HD6161
Cette friteuse en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système exclusif de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.