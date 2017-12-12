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Arrêté

Friteuse

HD6161

4.5
| (116) Avis | 93% recommandent ce produit
Des résultats dignes d'un professionnel
Cette friteuse en acier inoxydable offre des résultats dignes d'un professionnel grâce à un système exclusif de zone froide, empêchant les résidus d'aliments de carboniser et garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Tous les éléments passent au lave-vaisselle sauf le bloc électronique.
Voir tous les avantages

avec le thermostat et le minuteur

Des résultats dignes d'un professionnel

  • en métal, 1 300 g

  • cuve amovible

  • Programmable

Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

Empêche les résidus d'aliments de carboniser pour une friture plus propre et plus saine

Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !

Thermostat électronique : chauffe rapide et température stable

Thermostat électronique : chauffe rapide et température stable

Contrôle optimal de la température grâce au thermostat électronique, qui permet une chauffe et une remontée en température rapides pour des fritures professionnelles. Le minuteur numérique vous permet de programmer la durée de cuisson : plus besoin de surveiller la cuisson !

Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

Nettoyage de tous les éléments au lave-vaisselle, sauf le bloc électronique

A l'exception du bloc moteur, tous les éléments passent au lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et rapide

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

116

Avis

93%

recommandent ce produit

2

12/12/2017

België

België

irréprochable

Depuis 10 ans que j'utilise cet appareil Toujours intact nettoyage régulier très pratique. j'envisage d'acheter un deuxième pour offrir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse

26/10/2013

France

France

produit de qualité bien fini et fonctionnel

bonne capacité. bonne rapidité de chauffe. fonctionnement et nettoyage facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Friteuse

19/01/2016

België

België

Acheteur vérifié

fijne pan , eenvoudig schoon te maken

Fijne pan mooie vorm geving. Koude zone werkt heel goed . Geen verbrandings resten.heel fijn !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Frituurpan

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HD6161 Frituurpan

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