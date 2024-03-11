ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Friteuse

Arrêté

Assistance

Friteuse

HD6141

Friteuse

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

User Manual Philips Fryer

  • PDF fichier, 3.1 MB
  • 11 March 2024

Grâce au système de zone froide, cette friteuse Philips empêche les résidus d'aliments de carboniser, garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Les aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux ! Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage facile.

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

Foire aux questions

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider